Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

55 dakika önce

Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.

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Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği T.T'nin üst aramasını yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydını sorguladı.

T.T'nin 1. ve 3. Asliye Ceza Mahkemelerince hakkında çeşitli suçlardan dört farklı arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

T.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bıçak ele geçirildi

Kırklareli'nde bir olaya karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin üzerinde bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli U.O hakkında, "Kasten Yaralama-Hakaret-Mala Zarar Verme" olayına karıştığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan U.O'nun belinde bıçak bulundu.

Şüpheli U.O, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kırklareli, Güncel
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