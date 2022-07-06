Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu

06.07.2022 17:06
Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu

Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku, Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye neden oldu.

Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku, Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kokusu olmayan doğal gazın, kaçak sırasında algılanabilmesi için şebekeye koku verilmesinde kullanılan tank Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı.

Şüpheli H.C'nin, satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank, güvenlik güçlerince Babaeski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu.

Bu sırada koku, rüzgarın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı.

Kokuyu alan vatandaşlar doğal gaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı.

Kokunun yayıldığı beldelerden Edirne'ye bağlı Kırcasalih beldesinde AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince ölçüm ve incelemeler yapılırken, belediyeden halk arasında paniği önlemek için anonslar yapıldı.

Kırcasalih'te yaşayan vatandaşlardan Veli Çelik, AA muhabirine koku nedeniyle kısa süreli panik yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Karagöz ise kokunun rüzgarın etkisiyle aralıklarla etkisini gösterdiğini ifade etti.

Tank toprağa gömüldü, şüpheli tutuklandı

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.

Olayın ardından jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.C. (29) ile Ç.P. (15) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Alpullu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu - Son Dakika

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