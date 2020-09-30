Kırklareli'nde HES kodu olmadan düğünlere girenlere para cezası uygulanacak - Son Dakika

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nunn 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu