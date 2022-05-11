Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

11.05.2022 17:41
Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, çocuklara yolun karşısına geçme, güvenli geçiş yerleri, trafikte yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

Ardından Trafik Şube ve Asayiş Şube ekipleri Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde öğrencilere temel trafik kurallarını anlattı.

Eğitimde öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçitleri, trafik ışıkları ile levhalarla ilgili hazırlanan videolar izlettirildi.

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Kaynak: AA

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