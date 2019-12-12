Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, N.O'nun evinde içki imalatı yaptığı, H.A, F.A. ve H.Y'nin kaçak içki satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada 56 şişe kaçak içki ve 191 litre sahte içki ele geçirildi.

N.O, H.A. ve F.A gözaltına alındı.

H.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı
İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
21:03 Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
21:02 Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı - Son Dakika
21:00 Vizyonda bu hafta - Son Dakika
21:00 Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
21:00 Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]