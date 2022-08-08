Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

08.08.2022 16:28
Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde kapalı cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

Kırklareli'nde kapalı cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

E Tipi Kapalı Cezaevi'ne yakın hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle cezaevine ambulans, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgeye gelen Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'den bilgi aldı.

Vali Ekici, AA muhabirine, yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Ekici, yangının söndürülmesinde emeği geçen personele teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı ise yangından etkilenen hükümlü, tutuklu veya personelin bulunmadığını kaydetti.

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Aslancı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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