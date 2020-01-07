Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 24 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 2 metre, Vize ilçesinde ise 3 santimetre olarak ölçüldü. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu da beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.