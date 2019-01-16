Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kumar Operasyonu

Kırklareli'nde Kumar Operasyonu

39 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir çay bahçesine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 24 şahsa 7 bin 680 TL para cezası uygulandı.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir çay bahçesine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 24 şahsa 7 bin 680 TL para cezası uygulandı.

Olay Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan bir çay bahçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından çay bahçesinde yapılan arama ve araştırmalarda 24 şahsın tombala oyunu üzerinden kumar oynadıkları tespit edildi. Oyunda kullanılan 13 adet tombala kartı ve 69 adet plastik oyun numaratörü muhafaza altına alındı. Kumar oynayan şahıslara ise 7 bin 680 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, iletme sahibi M.D. hakkında kumar için yer ve imkan yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Vize, Kırklareli, 3. Sayfa
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