Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi - Son Dakika

Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi

28.12.2020 13:23

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kentte, yoğunluğunun yaşandığı İstasyon, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde polis ekipleri maske, sosyal mesafe denetiminde bulundu.

İstasyon Caddesi'nde ağzını hırka ile kapatan bir vatandaş, polis ekiplerinin yanına gelerek maskesini düşürdüğünü söyledi.

Ekiplerin verdiği maskeyi takan vatandaş polis ekiplerine teşekkür etti.

Bazı banka önlerinde sırada duran vatandaşları da uyaran ekipler kentte denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi
Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi
Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi
Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi

Fevzi Çakmak, Kırklareli, Cumhuriyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KIRKLARELİ - Maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi - Son Dakika


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