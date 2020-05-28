Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 111 kişiye 349 bin 650 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük kısıtlama süresince ilçe, belde ve köylerde denetimlerde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kent merkezine bağlı köylerde 25, Lüleburgaz'da 42, Babaeski'de 16, Pınarhisar'da 13, Demirköy'de 7, Vize'de 5, Pehlivanköy'de ise 3 kişi olmak üzere 111 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kısıtlamayı ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.