Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
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Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği

11.07.2022 09:47
Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Kırklareli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin bayram süresince kentin çeşitli noktalarında yer alan besleme odaklarına mama ve su takviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerinin daha rahat ve sağlıklı olabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Kesimoğlu, ekiplerin bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Kesimoğlu, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde herkesin evinin önüne bir kap içerisine su ve mama bırakmasını istedi.

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Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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