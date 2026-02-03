Kırklareli Valiliğince, motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, dün kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler kapsamında motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelere yönelik trafiğe çıkış yasağı uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yasağın bugün itibariyle kaldırıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Trafik Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?