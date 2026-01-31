Kırklareli'nde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu
