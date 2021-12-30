KIRKLARELİ - Taşkında evleri zarar görenlere ilk etapta 5 bin lira destek verilecek - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde taşkın nedeniyle 3 evin yıkılma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Vali Bilgin, Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi ve evini su basanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Lüleburgaz Deresi'nin taşması sonucu bazı evlerde zarar oluştuğunu söyledi.

Dün 304 kişinin evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Bilgin, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Bilgin, taşkın nedeniyle bazı küçük ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün yaklaşık 150'ye yakın çalışanımızla buradayız. Evlerin temizliğini yapan personelimizden tutun da aynı zamanda hasar tespit çalışanlarımız, iş makinelerimiz, kamyonlarımız çalışıyor. Yolların da tahrip olduğunu görüyorsunuz. Su taşkınının bulunduğu derenin kontrol altına alınması için tahkimat yaptık. Artık bölgenin selle ilgili oluşabilecek risklerini önlemiş olduk. Hasarları ortadan kaldırmak için önce tespit çalışmalarına, akabinde de moloz kaldırma, tahrip olan eşyaların kaldırılması ve evlerin temizliğini burada hep birlikte el ele vererek yapıyoruz."

Zarar görenleri 5 bin lira destek verilecek

Evleri zarar gören vatandaşlara ilk etapta 5 bin liralık destek verileceğini aktaran Bilgin, eşyaları zarar görenlerin de tüm zararlarının karşılanacağını bildirdi.

Can kaybı bulunmamasının en büyük teselli olduğunu dile getiren Bilgin, "Özellikle şu anda bir ev kesin olmak üzere, 3 evimiz yıkım tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkemizdeki yaşanan bazı felaketlerde olduğu gibi burada yapılan b