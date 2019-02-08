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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, MHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, MHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut'u makamında kabul etti.


Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına başladığını söyledi.


Kırklareli'ne hizmet edebilmek için aday olduğunu belirten Bulut, kente hizmet edebilmek için her anlamda hazır olduklarını ifade etti.


Seçimlerin birlik, beraberlik ve kente yakışır bir atmosferde geçeceğine inandığını aktaran Bulut, "Kampanya startımızı verdik. İlk ziyaretimizi sayın valimize yapmak istedik. Sayın valimize samimi karşılamalarından ve nezaketinden ötürü teşekkür ederim. Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmemizde Kırklareli'nin gelişimine dair fikirlerimizi paylaştık. Kendisi de bizi dikkatle dinledi." şeklinde konuştu.


Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkçılar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce balıkçılar bilgilendirildi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde faaliyet gösteren balıkçılara "Su Ürünleri Mevzuatı" hakkında bilgi verildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer, yaptığı konuşmada, balıkçıların mevzuatı iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Zaman zaman balıkçıları bilgilendirdiklerini ifade eden Yılmazer, balıkçıların artık daha bilinçli avlandıklarını anlattı.

Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik yılı

Lüleburgaz Belediyesi bu yılın temasını "Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik" olarak belirledi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademi'nde düzenlenen programda, "Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik" yılı kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı konuşmada, 2016 yılında başladıkları temalı yıl uygulamalarında amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Bu yılın temasını "Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik" olarak belirlediklerini anlatan Gerenli, yıl içerisinde bir çok etkinlik yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Gerenli'nin de yer aldığı zeybek gösterisi beğeni topladı.

Törene CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:07 Kaynak: AA

MHP, Derya Bulut, Kırklareli, Güncel
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