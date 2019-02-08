Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, MHP
Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut
'u makamında kabul etti.
Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına başladığını söyledi.
Kırklareli'ne hizmet edebilmek için aday olduğunu belirten Bulut, kente hizmet edebilmek için her anlamda hazır olduklarını ifade etti.
Seçimlerin birlik, beraberlik ve kente yakışır bir atmosferde geçeceğine inandığını aktaran Bulut, "Kampanya startımızı verdik. İlk ziyaretimizi sayın valimize yapmak istedik. Sayın valimize samimi karşılamalarından ve nezaketinden ötürü teşekkür ederim. Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmemizde Kırklareli'nin gelişimine dair fikirlerimizi paylaştık. Kendisi de bizi dikkatle dinledi." şeklinde konuştu. Vali Bilgin
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Balıkçılar bilgilendirildi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce balıkçılar bilgilendirildi. Demirköy
ilçesine bağlı İğneada
beldesinde faaliyet gösteren balıkçılara "Su Ürünleri Mevzuatı" hakkında bilgi verildi. Balıkçılık
ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer, yaptığı konuşmada, balıkçıların mevzuatı iyi bilmesi gerektiğini söyledi.
Zaman zaman balıkçıları bilgilendirdiklerini ifade eden Yılmazer, balıkçıların artık daha bilinçli avlandıklarını anlattı. Atatürk
'ü anlama, anlatma ve gençlik yılı Lüleburgaz
Belediyesi bu yılın temasını "Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik" olarak belirledi.
Lüleburgaz Yıldızları Futbol
Akademi'nde düzenlenen programda, "Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik" yılı kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verildi.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı konuşmada, 2016 yılında başladıkları temalı yıl uygulamalarında amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Bu yılın temasını "Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik" olarak belirlediklerini anlatan Gerenli, yıl içerisinde bir çok etkinlik yapacaklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Gerenli'nin de yer aldığı zeybek gösterisi beğeni topladı.
Törene CHP
Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan
, CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.