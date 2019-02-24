Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde iki mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

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Lüleburgaz ilçesinde iki mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni ve Yıldırım mahallelerine 26 Şubat Salı günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Av Komisyonu toplandı

Kırklareli Av Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, başkanlığında valilik binasında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, burada yaptığı konuşmada, komisyonda avlanma ile ilgili kararlar alındığını söyledi.

Alınan kararların merkez av komisyonuna sunulacağını belirten Deniz, komisyon kararlarına tüm avcıların uyması gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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