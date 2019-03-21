Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce Süt Sığırcılığı ORKÖY destekleri bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce Süt Sığırcılığı ORKÖY destekleri bilgilendirme toplantıları sürüyor.



Çalışmalar kapsamında Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Karakaya ve Dereköy İşletme Şefi Ahmet Uğur Pekpak, Geçitağzı Köyü'nde bir kahvehanede üreticileri bilgilendirdi.



Karakaya, toplantıda, kredi ve hibeden faydalanabilmesi için gerekli şartlar konusunda üreticilere bilgiler verdi.



Orman köylülerin kalkındırılması için çalıştıklarını ifade eden Karakaya, her zaman üreticilerin desteklendiğini belirtti.



Kaymakam Yenigün'den esnaf ziyareti



Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, esnaf ziyaretinde bulundu.



Yenigün, ziyaretlerde esnafların istek ve sıkıntılarını dinledi.



Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olduğunu ifade eden Yenigün, sorunları yerinde dinleyerek çözüme ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.



Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Yenigün, daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için mücadele ettiklerini kaydetti.

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