Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, ilçenin her alanda sakin ve huzurlu halini koruduğunu belirtti.

Kapağan'da Kaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Çevre bilinci etkinliği

Lüleburgaz Belediyesince çevre bilinci etkinliği düzenlendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belediye binasında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere geri dönüşebilen atıklar hakkında bilgi verildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Göksel Üstünalp, burada yaptığı konuşmada, çevre koruma bilincinin küçüklükten kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakılması için mücadele ettiklerini ifade eden Üstünalp, doğanın korunmasıyla geleceğin de korunabileceğini belirtti.

Etkinlikte, okullarında pet şişelerini geri dönüşüme kazandıran Atatürk İlkokulu ve Kocasinan İlkokulu öğrencilerine de bez torba ve şapka dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]