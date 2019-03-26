Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Lüleburgaz
Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, ilçenin her alanda sakin ve huzurlu halini koruduğunu belirtti.
Kapağan'da Kaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Çevre bilinci etkinliği
Lüleburgaz Belediyesince çevre bilinci etkinliği düzenlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından belediye binasında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere geri dönüşebilen atıklar hakkında bilgi verildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Göksel Üstünalp, burada yaptığı konuşmada, çevre koruma bilincinin küçüklükten kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.
Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakılması için mücadele ettiklerini ifade eden Üstünalp, doğanın korunmasıyla geleceğin de korunabileceğini belirtti.
Etkinlikte, okullarında pet şişelerini geri dönüşüme kazandıran Atatürk
İlkokulu ve Kocasinan
İlkokulu öğrencilerine de bez torba ve şapka dağıtıldı.