Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin 7-12 yaş grubu çocuklara verildiği belirtildi.

Eğitimlerin 78 kurs merkezinde verildiği belirtilen açıklamada, 2 bin 27 kişiye ulaşıldığı, 2 bin 577 şapka, ağız ve diş sağlığı seti ile broşür dağıtıldığı kaydedildi.

Avcılar denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılar denetleniyor.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz denetimlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir haftada 52 avcının denetlendiğini ifade eden Deniz, vatandaşların herhangi gibi bir olumsuzluk gördüklerinde kendilerine bilgi vermesini istedi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki yangın sonrasında ölen ukraynalı pilota son görev
F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt: Bu tam bir ahlaksızlık Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek lavraları çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 10:16:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]