Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Pınarhisar ilçesinde yapımı devam eden duble yol çalışmalarını inceleyerek Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan bilgi aldı.

Bilgin ve Çolak ardından, Kırklareli ile Edirne arasında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Yol çalışmalarının devam ettiğini bildiren Bilgin, Edirne-Kırklareli yolunun bir kısmının kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Koronavirüs tedbirleri

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halk pazarında denetimlerde bulundu.

Pazarcıların aldıkları tedbirleri denetleyen ekipler, esnafa kuralları anlatarak uyarılarda bulundu.