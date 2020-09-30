Demirköy Belediyesince yürütülen Agri Trade Net Projesi sürüyor.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Ukrayna'nın Odesa Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yerel üreticiler veritabanı oluşturulacak.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, yerel üreticiler veritabanı için müracaatları aldıklarını belirtti.

Agri Trade Net Projesini önemsediklerini ifade eden Gün, proje ile yöresel ürünlerin tanıtımı, markalaşma ve uluslararası pazara açılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Su ürünleri denetimleri

Lüleburgaz'da su ürünleri denetimleri yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı köylerdeki göletlerde balıkçıları denetledi.

Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, yazılı açıklamada, su ürünleri denetimlerinin sezon boyunca devam edeceğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Vize'de 1 belde, 1 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Zafer, Cumhuriyet ve Hürriyet mahalleleri ile ilçeye bağlı Çakıllı beldesi ile Evrenli köyüne 1 Ekim Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların önlem alması gerektiği belirtildi.