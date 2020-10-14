Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

14.10.2020 09:07
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'ne tablet bilgisayar bağışlandı.

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'ne tablet bilgisayar bağışlandı.

Dört hayırsever yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin yanı sıra devam eden uzaktan eğitimin sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılması amacıyla Kepirtepe Anadolu Lisesi'ne 6 tablet bilgisayar bağışladı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu, gazetecilere, eğitim öğretime katkı veren hayırseverlere teşekkür etti.

Tablet bilgisayar bağışı ile öğrencilerin uzaktan eğitimine katkı sağlandığını ifade eden Toklu, "Uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Bu süreçte, uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerimize verilmek üzere 6 tablet bağışlandı. Hayırseverlere Kepirtepe ailesi olarak teşekkür ederiz." dedi.

Altyapı çalışması

Lüleburgaz ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarını yürütüyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilk 650 metrelik kısmının tamamlandığı belirtildi.

Kalan kısmındaki çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, mahalle sakinlerinin içme sularındaki verimliliğin artacağı bildirildi.

Açıklamada, ilçedeki içme suyu hattı yenileme işleri için 1 milyon 357 bin liralık kaynak aktardığı ifade edildi.

Okullarda Kovid-19 tedbirleri denetimi

Lüleburgaz ilçesinde yüz yüze eğitimlerin devam ettiği okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk ve Şube Müdürü Mustafa Taştekin, denetimlerde okullarda alınan önlemleri kontrol etti.

Bahçelievler, Atatürk, Kocasinan ve İstiklal ilkokullarını denetleyen heyet, okul yönetimlerinden de yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Erdem, gazetecilere, yüz yüze eğitimin ikinci aşaması kapsamında eğitim-öğretime başlayan okullarda koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Devletin her kademesinin Kovid-19 ile kararlılıkla mücadele ettiğini anımsatan Erdem, okullarda da önlemlerin üst düzeyde uygulandığını kaydetti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmadıklarını aktaran Erdem, yüz yüze eğitimlerin belirlenen kurallar çerçevesinde sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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