Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk Kızılay'ın tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatı olduğunu belirtti.

Türk Kızılay'ın 1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilal-i Ahmer ismiyle kurulduğunu ifade eden Ilık, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde vatandaşların yanında olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay'ın tüm dünyada yardıma muhtaçlara elini uzattığını aktaran Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemizin yüz akı Türk Kızılay kurumumuz, yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Aziz Milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılay, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır."

Kaçak tütün operasyonları

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 713 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir ayda düzenledikleri operasyonlarda bazı şüphelileri gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 713 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği ifade edildi.