Kırklareli Valisi Osman Bilgin, mesleki kuruluş temsilcilerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, mesleki kuruluş temsilcileri ile görüş alış verişinde bulundu.

Ahmetbey beldesi doğal gaza kavuştu

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde doğal gaz kullanılmaya başlandı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Beldede ilk abonenin vanalarını GAZDAŞ yetkilileri ile birlikte açtıklarını belirten Altıntaş, "2015 yılından bu yana verdiğimiz yoğun emeğin karşılığını, ısınan hanelerde, yanan ocaktaki mavi alevde görerek mutluluğumuzu pekiştirdik. Abone olmak isteyen tüm hanelere, en kısa sürede doğal gazın ulaştırılması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.