Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Başmüfettişi Denetim Grup Başkanı Mehmet Yaşar, maarif müfettişleri Murat Kuşçi, Mukadder Zanburkan ile Kıyıköy Romanlar Dernek Başkanı Ali Elbasan'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinden kentte yapacakları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Elbasan ile sohbet eden Bilgin, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım çalışmaları dolayısıyla 22 Ağustos Pazar günü Gündoğu, Karşıyaka ve Dere Mahallelerine bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 12.00 ile 12.30 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.