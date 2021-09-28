Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'i ziyaret etti.

Özsan, oda olarak Kırklareli ekonomisinin canlandırılarak, istihdamın arttırılması için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Koşdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldiği ilk günden bu yana her zaman en iyi şartlarda hizmet sunmak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

Acil afet tatbikatı gerçekleştirildi

Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde acil afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Personel ve hastaların da katıldığı tatbikatta senaryo gereği, odada çıkan yangında bir personel yaralandı.

Yangının ardından bina tahliye edilerek yangın söndürüldü.

Yaralı personel ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Öğrenciler TEKNOFEST'e katıldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Danışman öğretmenliğini Bünyamin Uslu'nun yaptığı iki proje ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışlara "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde katılan ekipler, finallerde yarışmaya hak kazandı.

Üniversite kategorisinde yarışan Efe Tunca ile Mert Varol, öğretmenler Mustafa Gören, Serkan Kahraman, Gökay Buğut, Muzaffer Karakuş, Murat Türker, Ozan Aşkın'dan oluşan ekip, "GOZLEMCİV2" projesiyle Afet Yönetimi Kategorisinde en iyi sunum ödülü almaya hak kazandı.