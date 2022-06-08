Kırklareli'nden kısa kısa

Yağmur suyu hattı çalışmalarının da 6 aydır devam ettiğini aktaran Talay, ilçe genelinde 5 bin 100 metrelik kısmının bitirilerek yüzde 40 seviyesine ulaştıklarını kaydetti.

Bu kapsamda minibüslerde ilk kalkış ücreti 285, midibüslerde 315, otobüslerde ise 460 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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