Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Müftülüğüne atanan Yusuf Eviş'i ziyaret etti.

Ekici, görevine başlayan Eviş'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Eviş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yürüteceğini belirtti.

Kent ormanına kır kahvehanesi yapılıyor

Lüleburgaz Belediyesince yenileme çalışmaları süren kent ormanında kır kahvehanesi yapılıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent ormanı yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin bölgede titizlikle çalıştığını ifade eden Gerenli, çalışmalar sırasında hiçbir ağaca zarar verilmediğini söyledi.

Lüleburgaz'ın daha yaşanabilir bir hale gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Gerenli, "Kent ormanı sadece Lüleburgaz'ın değil, Trakya'nın cazibe noktalarından biri olacak. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte tek bir ağaca dahi zarar vermeden kır kahvemizin yapımına başladık. Masal vadimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Her şey daha yeşil, daha yaşanabilir bir Lüleburgaz için yapılıyor."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu, Karabayır, Nacak, Yeniköy, Taşağıl, Değirmencik köyleri ile kent merkezinin Kocahıdır Mahallesi ve Pınarhisar ilçesinin Işıklar Mahallesi'ne 1 Temmuz Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Erikleryurdu, Karabayır, Nacak, Yeniköy, Taşağıl, Değirmencik köylerine 09.00-12.00, Kocahıdır Mahallesi'nde 08.30-13.30 ile Işıklar Mahallesi'nde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parklar, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.