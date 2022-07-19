Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

19.07.2022 16:30
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy İlçeleri köy ve mahalle muhtarları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları, devam eden projeler, düzensiz göçmen, bağımlılıkla mücadele, gıda israfına yönelik konular görüşüldü.

Ekici, daha sonra muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Ekici'den köy ziyareti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, Vize ilçesine bağlı Çövenli köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Ekici, köye yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Ekici'ye Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Levent Elmacıoğlu, Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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