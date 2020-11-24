Kırklareli Valisi Bilgin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden olduğunu bildirdi.

Bu onurlu mesleğin malzemesinin insan olduğunu belirten Bilgin, bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin önemli bir sorumluluğu üstlendiklerini bildiren Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir sorumluluğu ülkemizin dört bir yanında her türlü zorluğa göğüs gererek, özellikle bu pandemi sürecinde öğrencilerinden uzak, online eğitimlerle, fedakarca görev yapan, yaydıkları bilim ışığıyla sadece öğrencilerini değil, toplumun geleceğini de aydınlatan saygıdeğer öğretmenlerimiz, yılın bir günü değil tüm yaşamları boyunca en içten saygıyı, minneti ve teşekkürü hak etmektedir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."