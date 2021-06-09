Kırklareli Valisi Bilgin Vize ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, Orman Okulu yapılması planlanan alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Saray - Kırklareli Bölünmüş Yol Projesi kapsamında yapımı devam çevre yolu çalışmalarını da inceleyen Bilgin, daha sonra Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.
Bilgin, Kovid-19 sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Bayram'a plaket verdi.
Kaynak: AA
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