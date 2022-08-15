Kırklareli'nden kısa kısa

"Ekipler önümüzdeki günlerde caddenin Durak Mahallesi istikametine olan kısmında da asfalt yenileme çalışması gerçekleştirecek. Kısa süre içinde çalışmaların tamamen sona ermesi planlanan cadde sürücüler için daha konforlu ve güvenli hale gelecek."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Birol Ekici, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

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