Kırklareli ve Tekirdağ\'da Yoğun Sis

24.01.2026 09:37
Kırklareli ve Tekirdağ'da sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü, trafik önlemleri alındı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde dün akşam başlayan sis sabah etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte, sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da sis etkisini gösterdi.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Kırklareli, Tekirdağ, Trafik, Güncel

