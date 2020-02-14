"Kırköy Kampüsü- Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor" projesi hayata geçiyor - Son Dakika
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"Kırköy Kampüsü- Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor" projesi hayata geçiyor

6 saat önce

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan "Kırköy Kampüsü-Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor" projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı ve Kırşehir Belediyesi ile...

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan "Kırköy Kampüsü-Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor" projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı ve Kırşehir Belediyesi ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) arasında proje sözleşmesi imzalandı. İmza programına Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları ile proje ortakları olan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk ve Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu katıldı.


Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kırşehir'den 3 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına gönderilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi tarafından sunulan "Gençler Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında" ve Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan "Kırköy Kampüsü - Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor" projelerinin desteklenmesi uygun bulunmuş ve "Gençler Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında" projesinin imza töreni geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.


Toplam bütçesi 1 milyon 850 bin olan "Kırköy Kampüsü - Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor" projesi için Bakanlıkça Kırşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 1 milyon 300 bin lira Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kullandırılacak.


İmza programında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak bu projeyle; sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını öncelik olarak belirlediklerini ifade etti. Başkan Ekicioğlu, proje kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından belirlenen alanda bir sosyal yaşam ve üretim alanı oluşturulacağını ve bu faaliyet merkezine "Kırköy Kampüsü" adı verileceğini açıkladı.


İmza programında aktarılan bilgiye göre bu büyük kampüs alan kent merkezine yakın bir konumda olacak ve kent içerisinde bir köy havasında planlanıp uygulanacak. Kampüs içerisinde birbirinden farklı ürünlerin üretileceği tesisler olacak. Bir tarafta organik bahçe kurulup sebze üretimi gerçekleştirilirken, diğer taraftan süs bitkilerinden oluşan çiçek bahçeleri yapılarak buralarda dezavantajlı gruplar için çeşitli uğraşlar sunulacak. Proje, özellikle sosyal yaşamın dışına itilmiş dezavantajlı gruptaki bireylerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi, gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve bu grupta bulunan Kırşehir sakinlerinin istihdamlarına yönelik yeni gelir ve uğraş kapılarının açılması amaçlarına hizmet edecek.


Ahiler Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu günden itibaren, paydaşların kapasitelerini geliştirmek ve işbirliklerini güçlendirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak için çeşitli projelere destek verdiğini ifade eden AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP), yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ajanslar aracılığı ile yürütülmekte olduğunu belirtti. Varol, "TR71 Bölgesi illerinde ( Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) Kalkınma Ajansımızın koordinasyonunda hazırlanan ve Bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazanan 6 SOGEP projesinin toplam bütçesi 19.899.380,00 TL olup, toplam destek tutarı ise 11 milyon 440 bin liradır. Bugüne kadar, Kırşehir'de faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve STK'lardan gelen projelere 16,3 milyon TL destek sağlanmıştır. 2020 yılında sağlanacak destekler ve SOGEP kapsamında sağlanacak ilave 2 milyon 980 bin TL ile bu rakam 20 milyon seviyesine yükselecektir. Önümüzdeki dönemde yine SOGEP için proje fikirlerinin geliştirilmesine yakında başlayacağız. " dedi. - NEVŞEHİR

Kırşehir, Kırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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