Son Dakika Haberleri: Kırmızı Beyazlı Topçulara Doğum Günü Sürprizi

Kırmızı Beyazlı Topçulara Doğum Günü Sürprizi

38 dakika önce

Sivassporlu futbolcular hazırladıkları sürpriz kutlama ile Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr'in doğum gününü kutladılar.

Kırmızı Beyazlı Topçulara Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Sivassporlu futbolcular hazırladıkları sürpriz kutlama ile Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr'in doğum gününü kutladılar.

D.G. Sivasspor'uN Antalya'da devre arası kamp yaptığı otelde takım kaptanı Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr için sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi. Her iki sporcu kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Sivasspor, Ziya Erdal, Spor
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