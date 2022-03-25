Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı

25.03.2022 16:55
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 1 kişi düzenlenen operasyonla Ordu'da yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 1 kişi düzenlenen operasyonla Ordu'da yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında İnterpol Dairesi Başkanlığınca kırmızı bülten ile aranan DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 1 kişinin Ordu'da olduğu belirlendi.

Şahsın yakalanması amacıyla sabah saat 06.00 sıralarında Altınordu İlçesinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Irak Uyruklu M.K.Y.A. isimli şüpheli, yapılan işlemlerin akabinde mahkeme tarafından tutuklanarak Ordu-Efirli Cezaevine konuldu. - ORDU

YORUMLAR
500
Kadınlar bu merkezde tekstilin inceliklerini öğreniyorlar Kadınlar bu merkezde tekstilin inceliklerini öğreniyorlar İnterpol kayıtlarında aranan Trabzonlu suç örgütü lideri Antalya'da yakalandı İnterpol kayıtlarında aranan Trabzonlu suç örgütü lideri Antalya'da yakalandı

Kırmızı Bülten, İnterpol, DEAŞ, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement