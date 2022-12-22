İspanya'da yakalanan Türk uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika
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İspanya'da yakalanan Türk uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirilecek

22.12.2022 18:27
İspanya'da yakalanan Türk uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder'in İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Atilla Önder İspanya'da yakalandı. Önder'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başladığı da belirtildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İSPANYA'DA YAKALANDI

Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı.

İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Önder, 22 Aralık'ta Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek" denildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, İspanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da yakalanan Türk uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika

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