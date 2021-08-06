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'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek - Son Dakika

'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek

06.08.2021 10:28
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek, System.String[]

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', orman yangınları nedeniyle oluşan çeşitli ihtiyaçları bölgelere ulaştıracak.

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', orman yangınları nedeniyle oluşan çeşitli ihtiyaçları bölgelere ulaştıracak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinin merkez üssü olduğu ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ardından 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun da aralarında olduğu yaklaşık 300 gönüllünün katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremzedelere yönelik düzenlenen çeşitli etkinliklerle 20 binden fazla kişiye yiyecek ve giyecek yardımında bulundu. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgenin ardından da Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olan gönüllüler, depremzedelerden sonra bu kez de Marmaris ve Manavgat başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele edenlere destek için harekete geçti.

Gönüllü ev kadınlarınca 200 kişilik yemek, yaralar için merhemler, bitkisel sirkeler ve maddi yardımların yanında Elazığ Valiliği tarafından da 400 kıyafet, 400 çocuk giysisi, 400 çocuk bezi ve kadınlar için şalvarlar hazırlandı. Toplanan yardımlar, bugün yola çıkarılıp yangın bölgesindeki halka ulaştırılacak. Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık, Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın eşi Hülya Göktaş da gönüllü kadınları ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.'BÜYÜK MİLLET OLDUĞUMUZU HAYKIRACAĞIZ'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, yangına maruz kalanların yaralarına merhem olmak adına toplandıklarını söyleyerek, "Oradaki insanları en iyi anlayan biziz. Biz affet geçirmiş bir milletiz. Sayın valimizin ve kıymetli eşlerinin çok büyük katkıları oldu. Yaklaşık 400 aileye kıyafet, bir o kadar çocuğa çocuk bezi ve çeşitli destekleri oldu. Bizler de 200'e yakın hanımefendinin maddi anlamda, 50'ye yakın hanımefendinin de yemek, yöresel yiyecekler ve yangın yaralarına iyi gelen merhemleri ve bitkisel sirkeleri göndereceğiz, nasıl büyük bir millet olduğumuzu Elazığ'dan da haykırmış olacağız" dedi.'İNSAN DOĞASIZ YAŞAYAMAZ'Gönüllülerden Saniye İldeniz de "Gerçekten çok üzgünüm. Doğayı çok seviyorum, doğanın içinde büyüdüm. Benim de ciğerlerim yanıyor. Biliyorum, faydam olmadı ama en azından bir tık oradaki insanların yaralarına ilaç olmak adına buradayım. Doğa insansız yaşar ama insan doğasız yaşayamaz" diye konuştu.

Gülenber Gürkan ise "Yangın çıkan illerimizde, köylerimizde onlarla beraber olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı belirtmek için buradayız. Elazığ'daki ev hanımları bir araya geldik, kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık. Pasta börek yaptık, o şekilde onlara ulaşmaya çalışacağız çünkü biz de kısa dönem önce bir deprem yaşadık. Tüm Türkiye halkı yanımızda bulundu, bize destek çıktılar, maddi manevi yanımızda oldular. Biz de çam sakızı çoban armağanı olarak kendilerine pasta börek göndermeye çalışacağız" dedi.


'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek

İçişleri Bakanlığı, Orman Yangınları, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek - Son Dakika


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