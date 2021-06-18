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"Kırmızı periler diyarı" misafirlerini yenilenen yüzüyle ağırlayacak - Son Dakika

"Kırmızı periler diyarı" misafirlerini yenilenen yüzüyle ağırlayacak

18.06.2021 14:00

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme ile konaklama alanlarının bulunduğu 2 katlı tesisle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme ile konaklama alanlarının bulunduğu 2 katlı tesisle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen Narman Peribacaları ve çevresi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesinin ortak projesiyle yeni görünüm kazandı.

Proje kapsamında, peribacalarının bulunduğu yörede yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanlarının olduğu 2 katlı tesis kısa süre sonra hizmete açılacak. Yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamak için gün sayan Narman Peribacaları'na gelenler bu tesiste hem konaklayabilecek hem de yemek yiyip ihtiyaçlarını giderebilecek.

Toprak ve taş yapısının kırmızı olmasıyla hem jeolojik açıdan hem de görsel zenginliğiyle ziyaretçilerini etkileyen Narman Peribacaları'nın bulunduğu 62 kilometrelik geniş alana sahip vadiye gelenler, yazın olduğu gibi kışın da burada gezinti yapabilecek.

Vadi boyunca 12 ayrı kanyonun bulunduğu ve Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan peribacalarına gelecekler için bu yıl, dağ bisikletli gezinti, atlı ve ATV'li safari gibi etkinlikler yapılması planlanıyor.

Proje kapsamındaki yatırımlarla yöreye gelecek yerli ve yabancı turistlerin hem bölgede ihtiyaçlarını gidererek rahat gezinti yapması hem de bölgede daha uzun süre kalarak ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Narman Peribacaları'nın eşsiz jeolojik parklardan olduğunu söyledi.

Yörenin doğal güzelliğine vurgu yapan Memiş, "Muazzam bir coğrafya ve dünya çapında bir yer. Biz kırmızı peri diyarı diyoruz. Burada hem Erzurumlu hemşerilerimiz hem de Türkiye'nin başka yerlerinden gelecek olan konuklarımız için tesis yaptık." dedi.

Memiş, tesisi büyükşehir ve Narman Belediyesinin ortak çalışmasıyla inşa ettiklerini ifade ederek "Bu tesisi işletmeye açıyoruz. Tesisi Büyükşehir Belediyemiz işletecek. Bu tesiste hem gelen konuklarımızı yöresel yemeklerimizle karşılayacağız hem de bu eşsiz doğa manzarasını gezmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Yöreye ulaşım sağlayan yol asfaltlanacak

Kovid-19 sürecinde tesisi bitirdiklerini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Pandemi bütün dünyayı olduğu gibi bizi de biraz frenledi. Biz pandemiyle ilgili kurallara riayet ettik ama bu arada tesisleşmeyi bitirdik. Burada 3,5-4 kilometrelik bir güzergah var. Bu muazzam lokasyona Büyükşehir Belediyemiz asfaltlama yapacak. İnsanlar rahatça gelip bu eşsiz doğayı izleyecekler. İsterlerse bu patika yoldan yürüyüp manzarayı görecek, istemezler ise onlara çay ikram edeceğiz ve yine otobüslerine binip tesislere gidecekler."

Bölgede, Nevşehir Kapadokya'daki gibi balon turları yapmayı düşündüklerini bildiren Memiş, şunları kaydetti:

"Burada atlı safari ve ATV dediğimiz motorlu araçlarla ve dağ bisikleti ile gezme imkanları olacak. Eğer doğa şartları müsait olursa Kapadokya'daki gibi balon safariyi de düşünüyoruz. Biz buranın turizminden çok ümitliyiz. Burası muazzam bir yer. İnşallah insanlar buraya geldikçe ne demek istediğimizi daha iyi anlayacak. Burada, ziyaretçilerimiz ağustos ayında gelse bile bunaltmayan Erzurum'un yayla havası var. "

Memiş, atlı ve ATV'li safari ile dağ bisikleti gibi aktiviteleri Kovid-19 salgını sürecinin izin vermesi ve konukların aşılarını yaptırması halinde bu yıl içinde başlatmayı planladıklarını söyledi.

Projeye emeği geçenlere teşekkür eden Memiş, doğaseverleri Narman Peribacaları'na davet etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Büyükşehir Belediyesi, Colorado, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı periler diyarı' misafirlerini yenilenen yüzüyle ağırlayacak - Son Dakika


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