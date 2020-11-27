Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Hibe Programı Tebliğleri yayınlandı - Son Dakika

Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Hibe Programı Tebliğleri yayınlandı

27.11.2020 14:57
Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Hibe Programı Tebliğleri yayınlandı, System.String[]

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları belirlendi.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları belirlendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar hibe desteğinin detaylarını açıkladı. Tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kırsal Kalkınma Desteklerinin, Bakanlığın Ulusal Tarım Stratejisi kapsamında 2006 yılından bu yana, belirli bir program çerçevesinde İl Müdürlüğümüz bünyesindeki konu uzmanı personelden oluşan İl Proje Birimi tarafından yürütülüyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006 yılından bu yana ilimizde 265 projeye ekonomik yatırım projesi uygulandı ve 63 milyon 667 bin TL hibe desteği verildi. Ayrıca KKYDP makine ekipman destekleri kapsamında 2 bin 760 adet çiftçimize 19 milyon 301 bin TL hibe desteği verildi. Toplamda 3 bin 25 adet projeye 82 milyon 968 bin TL destek sağlandı. 21 Aralık2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğde yatırım konuları belirlenmiş olup, hibe programına Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek. Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihi itibariyle 60 gün içerisinde yapılacaktır" dedi.

Birçok alanda hibe verilecek

Hibe konuları hakkında bilgi veren Acar, "Tarımsal ürünlerin işleme tesisleri, tarımsal alanda kullanılacak enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işleme paketleme tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (ahır, ağıl, mantar tesisi vb.), arıcılık ve arı ürünleri, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, ipek böceği yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve birçok konuda hibe desteği verilecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Hibe Programı Tebliğleri yayınlandı

İbrahim Acar, Tebliğ, Tarım, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Hibe Programı Tebliğleri yayınlandı - Son Dakika Ekonomi


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