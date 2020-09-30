Kırsal mahalleler çocuk parkları ile donatılıyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını giderebilmek için kolları sıvadı. Kısa süre içinde 8 kırsal mahallede 10 çocuk parkı hizmete girdi.

Kırsal mahallelerde çocukların eğlenebilecekleri alanların ya hiç bulunmaması ya da yetersiz olması nedeniyle düğmeye basan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kırsal mahallelerde çocuk parkları yapılması için belediye imkanlarını seferber etti.

Karacakılavuz ve Banarlı'da 2 adet olmak üzere, Ahmedikli, Ahmetçe, Aşağıkılıçlı, Kayı, Otmanlı ve Yukarıkılıçlı ile birlikte 8 mahallede toplam 10 çocuk parkı kısa sürede hayata geçirildi. Birçok kırsal mahallede de mevcut parklarda iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Çocukluklarını yaşayacaklar

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çocuk parkları ile özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve salgın döneminde hayatları kısıtlanan çocuklar oyun oynayacak yeni alanlara kavuşmuş oluyorlar.

"Park sayısını günbegün arttıracağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çocuklarımız, ülkemizin ve şehrimizin geleceğini inşa edecekler. Onlara çocukluklarını doyasıya yaşamaları için uygun şartları hazırlamak bizlerin asli görevlerinden biri. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızın merkezdeki akranları ile aynı imkanlara sahip olmaması kabul edilemez. Ben de bu şehrin bir köyünde doğup büyümüş bir çocuk olarak bunun eksikliğini iyi biliyorum. Köy çocuklarımızın gelişip büyüyebilmeleri ve çocukluklarını yaşayabilmeleri için parklarımızın sayısını günbegün arttıracağız" dedi. - TEKİRDAĞ