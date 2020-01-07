Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli,

Kırşehir Belediyesi 2020 yılının ilk Belediye Meclisi Toplantısında konuşan Belediye Meclis Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun iddialarına cevap veren AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, "FETÖ Borsası iddiası yalansa Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum" dedi.



AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, belediye başkanı 'basın mensuplarını itham ederek' diyor ki; "Bunlar şantajla daha önceki dönemde Kırşehir Belediyesinden ihale aldılar. Adrese teslim ihaleler aldılar diye iddia ediyorlar. Kimi kast ediyorsun kimi kast ediyorsan çık söyle" dedi.



"Varsa bir şey savcılar orada gidin gereğini yapın" diyen milletvekili Kendirli, açıklamasında; "Önceki dönem belediye başkanı ve ekibi çok ciddi manada zan altında kalıyor. Kırşehir'de başınızı nereye dönderseniz Yaşar Bahçeci ve ekibinin eserini görürsünüz. Bırakın bu işleri ve bu eserlerin üzerine bir şeyler koymaya çalışın. Yargıda ciddi manada zan altında kalıyor. Diyor ki; 'borsalar kurulmuş ne borsasıysa' o borsalarda birileri milyon dolarlar vermiş de kendini kurtarmış. Bu kimse bu olay neyse elinde belge varsa gitsin ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunsun. Eğer bu bir iftira ve yalansa ki öyle Cumhuriyet Savcılarımızı da göreve davet ediyorum" diye konuştu.



Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise Ocak ayı belediye meclisi toplantısında şantaj yaptığını ileri sürdüğü iş adamının kendini ve çocuklarını kurtarmak için kaç dolar verdiğini biliyoruz ifadelerini kullanarak "Kendisini kurtarmak için hangi borsada kaç dolar verdiğini de biliyoruz. Çocukları ve kendini kurtarmak için parası olan kurtuldu parası olmayan yatıyor. Hangi borsa olduğunu biliyorsunuz. Bunu bende değil Şamil Tayyar söylüyor"demişti



AK Parti il binasında düzenlenen toplantıda İl Başkanı Muzaffer Aslan ise Kırşehir Belediyesine alınann personellerin hiç birisinin ideolojisine bakılmadan alındığını belirtti. - KIRŞEHİR