Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun personel toplantıları devam ediyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelle bir araya geldi.

Destek Hizmetleri binasında çalışmaları inceleyen Ekicioğlu, personelle toplantı yaparak görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıda konuşan Ekicioğlu, sahada çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapmayı planladıklarını ifade etti.

Yetkili sendika ile görüşmelerin devam ettiğini ve belirli noktalarda anlaşma aşamasına geldiklerini beliren Ekicioğlu, "Elbette kazanımlar olacak ama eldeki bütçe ile sizlerin çalışma şartlarının farkındayız. Bu nedenle de görüşmelerimizi başlattık." dedi.

Her belediye personelinin kendi yerinde çalıştırılmasını istediklerini aktaran Ekicioğlu, "İşini doğru yapan personel bizim önceliğimiz. Her birimde görevli arkadaşımız elbette hakkını alacak fakat sah da çalışan personelimizi de asgari ücret girdabından kurtaracağız". diye konuştu.

Toplantıda, belediye başkan yardımcıları ve birimlerin müdürleri de hazır bulundu.

Ekicioğlu, daha önce başka birimlerde çalışan personellerle de bir araya gelerek taleplerini dinlemişti.