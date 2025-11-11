Kırşehir'de 10 Kasım'da Anma Töreni Düzenlendi

(KIRŞEHİR) - Kırşehir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende andı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor; ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor" dedi.

Ekicioğlu, 10 Kasım'da Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma programına katıldı. Ekicioğlu, resmi programların ardından CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programında da yer aldı.

Ekicioğlu, günün anlam ve önemine ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi Başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor; ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün, harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini de sürdürüyor.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki, ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların da çaresidir. Bu nedenle, özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Ekicioğlu, anma programı kapsamında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Ali Osman Özkaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya ile birlikte "Mücadeleden Günümüze Atamızın İzinde" temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Anma programında saat 14.00'te ise Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (Çocuk Tiyatrosu) tarafından "Karanlıktan Aydınlığa" adlı oyun sahnelendi. Aynı günün akşamında saat 19.00'da da Kırşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi.