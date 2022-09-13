Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi

13.09.2022 16:16
Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi

Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ile Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğindeki turnuva için Ahi Evran Külliyesi'nde açılış programı düzenlendi.

Program kapsamındaki kabza töreni sonrasında Ahi Stadyumu'nda müsabakalara geçildi.

Törene, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçiler Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Karaman'da 'Ahilik Haftası' kutlandı Karaman'da 'Ahilik Haftası' kutlandı Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi
Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:36 Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement