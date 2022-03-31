Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nın açılış programı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış programında konuşan Vali İbrahim Akın, toplumu her yönüyle etkileyen bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda Kırşehir'de önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmekte, projeler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda 'Ben Olsaydım' temasıyla bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Sadece kolluk kuvvetlerinin gayretleriyle bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Ben Olsaydım Projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var."

Vali Akın çalıştayda, yaşanan sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konularak rapor haline getirileceğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında hazırlanan ve 3 gün sürecek çalıştayın açılış programına Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, STK ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.