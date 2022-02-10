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Kırşehir'de buzlanma nedeniyle devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'de buzlanma nedeniyle devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

10.02.2022 14:42
Kırşehir'de buzlanma nedeniyle devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kırşehir- Ankara kara yolunda seyir halinde olan Emine Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, İsahocalı köyü yol ayrımı yakınlarında buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

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İsahocalı, Kırşehir, Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de buzlanma nedeniyle devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de buzlanma nedeniyle devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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