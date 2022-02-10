Kırşehir'de buzlanma nedeniyle devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kırşehir- Ankara kara yolunda seyir halinde olan Emine Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, İsahocalı köyü yol ayrımı yakınlarında buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.
Kaynak: AA
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