Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili dava Uşak'ta görülecek - Son Dakika
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Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili dava Uşak'ta görülecek

28.03.2022 12:21
Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili dava Uşak'ta görülecek

Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Uşak'a gönderildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Uşak'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, davanın güvenlik nedeniyle başka bir ile alınması konusunda Yargıtaydan talepte bulundu.

Yargıtayda yapılan değerlendirmenin ardından dosyanın Uşak'a gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, kararın ardından dosyayı Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Dava ve olayın geçmişi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çelik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Ailenin, Osman Çelik'in iki aydır birlikte yaşadığı Vildan Çelik'in Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, çift 2 Ocak 2021'de Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra toprağa gömülü bulunmuştu.

Gözaltına alınan Vildan Çelik'in annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

Vildan Çelik'in dini nikahlı eski eşi R.İ. de olaydan sonra kaçtığı Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü bulunan çiftin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla aynı aile ve akrabalarının aralarında olduğu 9 sanıktan tutuklu 8'i hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kırşehir Ağır CEza Mahkemesi, Cumhuriyet, Kırşehir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili dava Uşak'ta görülecek - Son Dakika


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