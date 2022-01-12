Kırşehir'de çiftçilerin sorunları görüşüldü - Son Dakika

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ve beraberindeki heyet, Boztepe ilçesine bağlı 5 köyün muhtar ve çiftçileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seçen ve beraberindeki heyet, Hatunoğlu, Yenidoğanlı, Eskidoğanlı, Üçkuyu, Harmanaltı köylerinin muhtarları ve çiftçilerle tarım ve hayvancılık faaliyetlerini değerlendirdi.

Muhtar ve çiftçilerin talep ve görüşlerini alan Seçen, "İl genelinde üretici ve çiftçilerimizi ziyaretlerimiz devam ediyor. Gerek muhtarlarımız gerekse üreticilerimiz ile sürekli istişare halindeyiz. Onların gelmesini beklemeden acaba ne yapabiliriz diye biz onların yanına geliyoruz. Sonuçta tarımsal üretimin en önemli ayağı üreticilerimizdir. Onların sorunlarını çözmek bizim asli görevimizdir. " ifadelerini kullandı.

Boztepe Ziraat Odası Başkanı Osman Yayla ise çiftçi ve üreticilerle yapılan toplantının önemine değinerek, "Zor günleri hep beraber el ele vererek atlatacağız. Köyde yaşayan üreticilerimiz, idarecilerimizin ziyaretinden oldukça memnun. Çiftçilerimiz dertlerini birinci ağızdan anlatt." ifadelerini aktardı.

Ziyarette, Boztepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Emirzeoğlu ve ilgili şu müdürleri de hazır bulundu.