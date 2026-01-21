Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL Vurgun - Son Dakika
Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL Vurgun

Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL Vurgun
21.01.2026 19:36
Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı, 3 milyon TL'lik vurgun ortaya çıktı.

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 milyon TL'lik vurgun ortaya çıkartılırken, gözaltına alınan 10 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kırşehir merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında; Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 9 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden H.Y., alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, gözaltı süresi sonunda adli mercilere sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

